Очевидцы сообщают, что под Киевом автобус слетел в кювет, полиция не подтверждает

"Мы считаем, что это - фейк", - сказали в полиции.

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Как отмечается, на линию "102" по этому поводу никто не звонил. Кроме того, на место предполагаемого происшествия выезжали патрульные наряды, но признаков ДТП обнаружено не было так же, как не было обнаружено пострадавших или свидетелей дорожного происшествия.

Стоит отметить, что сегодня на отдельных интернет-ресурсах появилась информация о том, что в Киевской области возле села Осиповка съехал в кувет автобус с детьми.