Очевидці повідомляють, що під Києвом автобус злетів у кювет, поліція не підтверджує
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липпня. УНН. Очевидці оприлюднили в соціальних мережах фото автобусу з дітьми в районі села Осипівка, який з'їхав у кювет. Поліція Київщини інформацію про ДТП не підтверджує. Про це УНН повідомили у Відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Ми вважаємо, що це — фейк”, — сказали у поліції.
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Як зазначається, на лінію “102” з цього приводу ніхто не телефонував. Крім того, на місце ймовірної пригоди виїжджали патрульні наряди, але ознак ДТП виявлено не було так само, як не було виявлено потерпілих чи свідків дорожньої пригоди.
Варто зазначити, що сьогодні на окремих Інтернет-ресурсах з’явилася інформація про те, що у Київській області біля села Осипівка з’їхав у кувет автобус з дітьми.