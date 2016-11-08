Объединенные общины имеют проектных заявок более чем на 98% средств государственной инфраструктурной субвенции

По состоянию на 8 ноября, экспертной комиссией при Минрегионе согласовано уже 1237 заявок от 159 объединенных территориальных общин на проекты развития инфраструктуры, которые будут реализованы за счет государственной субвенции.

Общая сумма реализации проектов, на которые согласованы заявки, составляет 982,1 млн грн (98,2% размера субвенции).

В министерстве сообщили, что все объединенные общины подали проектные заявки на использование средств государственной инфраструктурной субвенции в 2016 году.

Напомним, в 2016 году из Государственного бюджета объединенным территориальным общинам на развитие инфраструктуры предусмотрена субвенция в размере 1 млрд грн. Средства субвенции будут распределяться между созданными в 2015 году 159 объединенными общинами по четкой формуле: в зависимости от количества сельского населения и площади общины. Это от 960 тыс. грн для маленькой объединенной общины в 23 млн грн - для самой.

Как сообщал УНН, эксперт по вопросам местного самоуправления Руслан Плющ подчеркнул, что одним из важных составляющих проведения реформы продумана пространственная организация социальной и административной сферы с учетом концентрации населения, его расселения, центров притяжения и других показателей. По мнению эксперта, продуманное развитие инфраструктуры не просто позволит экономить средства общины в дальнейшем, но и, что немаловажно, создать комфортное пространство для жизни людей, превратить административные органы в реально функционирующие и будут способствовать экономическому процветанию общества.