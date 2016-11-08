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Об’єднані громади мають проектних заявок більш ніж на 98 % коштів державної інфраструктурної субвенції

Об’єднані громади мають проектних заявок більш ніж на 98 % коштів державної інфраструктурної субвенції

Київ • УНН

 • 7378 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Більше 98 % коштів інфраструктурної субвенції вже розподілено між проектами об’єднаних громад. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Станом на 8 листопада, експертною комісією при Мінрегіоні погоджено вже 1237 заявок від 159 об’єднаних територіальних громад на проекти розвитку інфраструктури, які будуть реалізовані за рахунок державної субвенції.

Загальна сума реалізації проектів, на які погоджено заявки, становить 982,1 млн грн (98,2 % розміру субвенції).

У міністерстві повідомили, що усі об’єднані громади подали проектні заявки на використання коштів державної інфраструктурної субвенції у 2016 році.

Нагадаємо, у 2016 році з Державного бюджету об’єднаним територіальним громадам на розвиток інфраструктури передбачено субвенцію у розмірі 1 млрд грн. Кошти субвенції розподілятимуться між створеними у 2015 році 159 об’єднаними громадами за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського населення і площі громади. Це від 960 тис. грн для найменшої об’єднаної громади до 23 млн грн — для найбільшої.

Як повідомляв УНН, експерт з питань місцевого самоврядування Руслан Плющ наголосив, що однією з важливих складових проведення реформи є продумана просторова організація соціальної та адміністративної сфери з урахуванням концентрації населення, його розселення, центрів тяжіння та інших показників. На думку експерта, продуманий розвиток інфраструктури не просто дозволить економити кошти громади в подальшому, а й, що важливо, створити комфортний простір для життя людей, перетворити адміністративні органи в реально функціонуючі та сприяти економічному процвітанню громади.

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