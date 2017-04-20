Обвинительный акт по агитатору за референдум в Крыму направлен в суд

"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон) закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который принимал участие в организации подготовки проведения незаконного "референдума" в 2014 году на территории полуострова", - говорится в сообщении.

В частности, указанное лицо, находясь в г. Армянске, призывало граждан к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Во время досудебного расследования следственным отделом ГУ СБУ в АРК (с дислокацией в г. Херсон) было получено достаточно доказательств для направления в суд для рассмотрения обвинительного акта в отношении указанного лица по ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия совершении с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия).

Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал УНН 20 апреля, житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы.