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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27432 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92061 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147318 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113077 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114333 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111182 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Обвинительный акт по агитатору за референдум в Крыму направлен в суд

Обвинительный акт по агитатору за референдум в Крыму направлен в суд

Киев  •  УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Обвинительный акт в отношении гражданина Украины, который призвал к участию в незаконном референдуме в Крыму, направлено в суд. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым совместно с главным управлением СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в г. Херсон) закончено специальное досудебное расследование в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который принимал участие в организации подготовки проведения незаконного "референдума" в 2014 году на территории полуострова", - говорится в сообщении.

В частности, указанное лицо, находясь в г. Армянске, призывало граждан к совершению действий с целью изменения границ территории Украины.

Во время досудебного расследования следственным отделом ГУ СБУ в АРК (с дислокацией в г. Херсон) было получено достаточно доказательств для направления в суд для рассмотрения обвинительного акта в отношении указанного лица по ч.3 ст.110 Уголовного кодекса Украины (умышленные действия совершении с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, повлекшие тяжкие последствия).

Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Как сообщал УНН 20 апреля, житель Одесской области за сотрудничество с "ДНР" получил 6 лет тюрьмы.

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