Обвинувальний акт щодо агітатора за референдумі у Криму направлено до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Обвинувальний акт відносно громадянина України, який закликав до участі у незаконному референдумі у Криму, направлено до суду. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Автономної Республіки Крим.
"Прокуратурою Автономної Республіки Крим спільно із головним управлінням СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який брав участь в організації підготовки проведення незаконного "референдуму" у 2014 році на території півострову", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вказана особа перебуваючи у м. Армянськ закликала людей до вчинення дій з метою зміни меж території України.
Під час досудового розслідування слідчим відділом ГУ СБУ в АРК (з дислокацією в м. Херсон) було здобуто достатньо доказів для направлення до суду для розгляду обвинувального акту стосовно вказаної особи за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (умисні дії вчиненні з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, що призвели до тяжких наслідків).
Вказаній особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.
Як повідомляв УНН 20 квітня, житель Одещини за співпрацю з "ДНР" отримав 6 років в'язниці.