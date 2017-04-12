Обвинительные акты в отношении правоохранителей и госслужащего направлены в суды Винницкой области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54784 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105709 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162794 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119571 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113577 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107256 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155529 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Обвинительные акты в отношении правоохранителей и госслужащего направлены в суды Винницкой области

Обвинительные акты в отношении правоохранителей и госслужащего направлены в суды Винницкой области

Киев  •  УНН

 • 18373 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Прокуратура Винницкой области за 3 месяца направила в суд 9 обвинительных актов по 15 лицам, среди которых 12 правоохранителей и 1 государственный служащий. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу прокуратуры области.

"Прокуратурой области в суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 12 правоохранителей и 1 государственного служащего", - говорится в сообщении.

По словам прокурора области Вячеслава Соколового, среди них - заместитель начальника следственного отдела одного из районных отделов полиции, получивший неправомерную выгоду в сумме 22 тыс. грн. за принятие решения о возвращении временно изъятого имущества в расследуемом им уголовном производстве.

Также старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из районов области обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и патронов.

Должностных лиц одного из изоляторов временного содержания обвиняют в грабеже, соединенном с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и совершеннм по предварительному сговору группой лиц.

Как сообщал УНН, 12 апреля правоохранителя, который поставлял наркотики задержанным, разоблачили на Черниговщине.

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