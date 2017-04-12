Обвинительные акты в отношении правоохранителей и госслужащего направлены в суды Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Прокуратура Винницкой области за 3 месяца направила в суд 9 обвинительных актов по 15 лицам, среди которых 12 правоохранителей и 1 государственный служащий. Об этом передает УНН из ссылок на пресс-службу прокуратуры области.
"Прокуратурой области в суд направлено 9 обвинительных актов в отношении 12 правоохранителей и 1 государственного служащего", - говорится в сообщении.
По словам прокурора области Вячеслава Соколового, среди них - заместитель начальника следственного отдела одного из районных отделов полиции, получивший неправомерную выгоду в сумме 22 тыс. грн. за принятие решения о возвращении временно изъятого имущества в расследуемом им уголовном производстве.
Также старшего оперуполномоченного отдела криминальной полиции одного из районов области обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и патронов.
Должностных лиц одного из изоляторов временного содержания обвиняют в грабеже, соединенном с насилием, не опасным для жизни или здоровья потерпевшего, и совершеннм по предварительному сговору группой лиц.
Как сообщал УНН, 12 апреля правоохранителя, который поставлял наркотики задержанным, разоблачили на Черниговщине.