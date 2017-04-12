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Обвинувальні акти щодо правоохоронців та держслужбовця скеровано до суду на Вінничині

Обвинувальні акти щодо правоохоронців та держслужбовця скеровано до суду на Вінничині

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Прокуратура Вінницької області за 3 місяці скерувала до суду 9 обвинувальних актів щодо 15 осіб, з-поміж яких 12 правоохоронців й 1 державний службовець. Про це передає УНН з посиланям на прес-службу прокуратури області.

"Прокуратурою області до суду скеровано 9 обвинувальних актів стосовно 12 правоохоронців та 1 державного службовця", - йдеться у повідомленні. 

За словами прокурора області В’ячеслава Соколового, серед них - заступник начальника слідчого відділу одного з районних відділів поліції, який отримав неправомірну вигоду в сумі 22 тис. грн. за прийняття рішення про повернення тимчасово вилученого майна у розслідуваному ним кримінальному провадженні. 

Також старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції одного з районів області звинувачують у незаконному зберіганні боєприпасів та набоїв.

Службових осіб одного з ізоляторів тимчасового тримання звинувачують у грабежі, поєднаному із насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, та вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляв УНН, 12 квітня правоохоронця, який постачав наркотики затриманим, викрили на Чернігівщині.

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