ОБСЕ зафиксировала 4 системы "Град" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 14 августа четыре реактивные системы залпового огня "Град" неподалеку Новоамвросиевского в оккупированной части Донецкой области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет СММ от 14 августа.
Сначала 12 августа наблюдатели обнаружили четыре буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 2 самоходные гаубицы (2С1 "Гвоздика", 122 мм) неподалеку от н. п. Белое (22 км к западу от Луганска).
Кроме того, 13 августа БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 2 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) вблизи железнодорожной станции в Дебальцево.
"14 августа СММ зафиксировала 4 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21" Град ", 122 мм) у н. п. Новоамвросиевское (56 км к востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.
Напомним, ОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой области.