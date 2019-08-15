ОБСЕ зафиксировала 87 взрывов в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. СММ ОБСЕ зафиксировала во вторник 87 взрывов в Донецкой области и два взрыва в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ состоянию на 19:30 13 августа.
"В Донецкой области Миссия констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав больше взрывов (87), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (65 взрывов)", - говорится в отчете.
Более половины нарушений режима прекращения огня зафиксировано в районах юго-юго-восток от н.п. Пищевик (подконтролен правительству, 25 км к северо-востоку от Мариуполя), а также на юг и запад от н.п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).
"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, 2 взрыва, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (никаких взрывов)", - сообщили в ОБСЕ.
Почти все нарушения режима прекращения огня зафиксировано в районах к югу и востоку от н.п. Золотое (подконтролен правительству, 60 км к западу от Луганска).
Напомним, ОБСЕ зафиксировала вражеский танк Т-64 в жилом районе на Донбассе.