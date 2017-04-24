ОБСЕ начала расследование подрыва авто своей миссии на Донбассе

"Я глубоко обеспокоен и расстроен этой трагической смертью. Это первый раз, когда член патруля СММ погиб при исполнении служебных обязанностей. Этот трагический инцидент подчеркивает все более опасную среду безопасности, в котором каждый день работают наблюдатели СММ. Все стороны несут ответственность за безопасность наблюдателей ОБСЕ. Миссия должна иметь универсальную поддержку и все должны подтвердить ее цели и защиту наблюдателей от опасности. ОБСЕ начала расследование инцидента и ожидает максимально скоординированной работы со всеми заинтересованным сторонами", - отметил Л.Занньер.

Как сообщал УНН, в результате взрыва авто ОБСЕ в Луганской области было ранено два члена СММ, погиб - один.