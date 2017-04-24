ОБСЄ розпочала розслідування підриву авто своєї місії на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі розпочала розслідування смертельного інциденту з підривом автомобіля спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Про це заявив генеральний секретар Організації Ламберто Занньєр, передає УНН.
"Я глибоко стурбований і засмучений цією трагічною смертю. Це перший раз, коли член патруля СММ загинув під час виконання службових обов'язків. Цей трагічний інцидент підкреслює все більш небезпечне середовище безпеки, в якому кожен день працюють спостерігачі СММ. Усі сторони несуть відповідальність за безпеку спостерігачів ОБСЄ. Місія повинна мати універсальну підтримку і всі повинні підтвердити її мету і захист спостерігачів від небезпеки. ОБСЄ почала розслідування інциденту і очікує максимально скоординованої роботи з усіма зацікавленими сторонами", - зазначив Л.Занньєр.
Як повідомляв УНН, внаслідок вибуху авто ОБСЕ в Луганській області було поранено двох членів СММ, загинув - один.