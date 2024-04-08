Обсудили увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Украины: Сунак поговорил с Макроном

Сегодня днем премьер-министр Великобритании Риши Сунак поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как отметили в правительстве в Великобритании, лидеры обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в том числе увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины, передает УНН.

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Как отмечено в сообщении, лидеры с нетерпением ждут предстоящей встречи Европейского политического сообщества, которая пройдет в Великобритании, и обязались работать вместе для проведения успешного саммита, который будет решать ряд общих европейских приоритетов, включая защиту Украины, развитие сотрудничества в области искусственного интеллекта и совместные усилия по борьбе с нелегальной миграцией и организованная преступность.

"Что касается Украины, премьер-министр и президент согласились с важностью активизации усилий, направленных на то, чтобы лишить россию победы в ее агрессивной войне против Украины. Они обсудили приоритеты на ближайшие месяцы, в том числе увеличение поставок боеприпасов, беспилотников и средств ПВО для Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.

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Кроме того, лидеры рассказали о продолжающемся сотрудничестве в борьбе с пересечением границы малыми судами и организованной иммиграционной преступностью, реализуя партнерство, согласованное на прошлогоднем саммите Великобритании и Франции. Они поделились своей обеспокоенностью по поводу все более опасной и жестокой тактики, используемой контрабандистами, и премьер-министр заявил, что необходимо сделать больше между европейскими партнерами, чтобы предотвратить разрушительные человеческие жертвы на море.

Сунак и Макрон также обсудили ситуацию в Газе и на Ближнем Востоке в целом. Они поделились своей глубокой обеспокоенностью по поводу растущего гуманитарного кризиса в Газе и подтвердили важность немедленной паузы в боевых действиях и принятия мер по деэскалации региональной напряженности, в том числе в Ливане.