Обстрел Зайцево квалифицировали как теракт

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Обстрел Зайцево, который начался сегодня в 9 утра, квалифицировали как террористический акт. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает корреспондент УНН.