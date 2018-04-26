Обстрел Зайцево квалифицировали как теракт
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Обстрел Зайцево, который начался сегодня в 9 утра, квалифицировали как террористический акт. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает корреспондент УНН.
"Обстрел населенного пункта квалифицирован по ч.2 ст.258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены четверо военных
Напомним, 26 апреля утром боевики нанесли огневой удар по Зайцево, в результате чего повреждено не менее 9 зданий и ранен домашний скот.