Обстріл Зайцевого кваліфікували як теракт
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обстріл Зайцевого, який розпочався сьогодні о 9-й ранку, кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає кореспондент УНН.
“Обстріл населеного пункту кваліфіковано за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України”, — зазначили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.
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Нагадаємо, 26 квітня зранку бойовики завдали вогневого удару по Зайцевому, у результаті чого пошкоджено щонайменше 9 будівель та поранено домашню худобу.