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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 17970 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Обстріл Зайцевого кваліфікували як теракт

Київ • УНН

 • 9692 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Обстріл Зайцевого, який розпочався сьогодні о 9-й ранку, кваліфікували як терористичний акт. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає кореспондент УНН.

Обстріл Зайцевого кваліфікували як теракт

“Обстріл населеного пункту кваліфіковано за ч.2 ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України”, — зазначили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО, поранено чотирьох військових

Нагадаємо, 26 квітня зранку бойовики завдали вогневого удару по Зайцевому, у результаті чого пошкоджено щонайменше 9 будівель та поранено домашню худобу.

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