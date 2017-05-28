Обстрел Красногоровки вели с оккупированного Донецка - штаб АТО

“С целью нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре населенного пункта Красногоровка противник применил РСЗО” Град “, танк, артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы, вооружения БМП. Обстрел боевики НВФ вели ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецкая ”, - говорится в сообщении.

По уточненной информации в результате обстрела, кроме разрушений домов жилого сектора и домов коммунальной собственности, выведено из строя центральный водопровод города, центральную канализационную сеть.

На месте происшествия работают офицеры украинской стороны ОЦКК, представители Нацполиции и органов местной власти.

Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.