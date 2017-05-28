Обстрел Красногоровки вели с оккупированного Донецка - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. С целью нанесения как можно больший ущерб инфраструктуре населенного пункта Красногоровка противник вел обстрел ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецка. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.
“С целью нанесения как можно большего ущерба инфраструктуре населенного пункта Красногоровка противник применил РСЗО” Град “, танк, артиллерийские системы калибра 152 и 122 мм, минометы, вооружения БМП. Обстрел боевики НВФ вели ориентировочно с окраин временно оккупированного Донецкая ”, - говорится в сообщении.
По уточненной информации в результате обстрела, кроме разрушений домов жилого сектора и домов коммунальной собственности, выведено из строя центральный водопровод города, центральную канализационную сеть.
На месте происшествия работают офицеры украинской стороны ОЦКК, представители Нацполиции и органов местной власти.
Как сообщал УНН, боевики из 06.35 и до 9.00 обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела восемь местных жителей Красногоровки получили ранения и травмы.