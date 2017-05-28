Обстріл Красногорівки вели з окупованого Донецька – штаб АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. З метою нанесення якомога більшої шкоди інфраструктурі населеного пункту Красногорівка противник вів обстріл орієнтовно з околиць тимчасово окупованого Донецька. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“З метою нанесення якомога більшої шкоди інфраструктурі населеного пункту Красногорівка противник застосував РСЗВ “Град”, танк, артилерійські системи калібру 152 й 122 мм, міномети, озброєння БМП. Обстріл бойовики НЗФ вели орієнтовно з околиць тимчасово окупованого Донецька,” — йдеться в повідомленні.
За уточненою інформацією в наслідок обстрілу, окрім руйнувань помешкань житлового сектору та будинків комунальної власності, виведено з ладу центральний водогін міста, центральну каналізаційну мережу.
На місці події працюють офіцери української сторони СЦКК, представники Нацполіції та органів місцевої влади.
Як повідомляв УНН, бойовики з 06.35 і до 9.00 обстріляли житловий сектор населеного пункту Красногорівка. В результаті обстрілу вісім місцевих мешканців Красногорівки отримали поранення та травми.