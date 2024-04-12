Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, что привело к ранениям и материальному ущербу, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано.
Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны российскими войсками за прошедшие сутки, что привело к ранениям трех человек и материальному ущербу и лесному пожару, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.
За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано
Детали
По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и др. Авиаударам подверглись н.п. Боровая. В частности:
▪️ 16:40 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, село Верхняя Писаревка. В результате обстрела повреждено здание лесного хозяйства. Пострадали двое мужчин 52 и 46 лет.
▪️ 16:15 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, село Большие Проходы. В результате обстрела горело 2 хозяйственные постройки и 3 дома. Пострадал 76-летний мужчина.
▪️ 13:16 Купянский р-н, Купянская ТГ, город Купянск. В результате обстрела горел гараж.
▪️ 12:13 Харьковская ТГ, Ольховская ТГ. Обстрел по открытой территории.
▪️ 11 апреля 10:35 Купянский р-н, Куриловская ТГ, село Новоосиново. В результате обстрела горел лес.
"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.
Украинские войска сбили 16/17 российских ударных беспилотников во время боевой работы12 апреля 2024, 04:08 • 20809 просмотров
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики вспыхнул пожар, в городе точечные отключения - Вилкул
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло
рф несет потери: 840 военных погибли за сутки
Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области
За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина
Популярные
В Винницкой области зафиксировано движение российских беспилотников на запад
рф завозит на захваченные земли тетради для детей с портретами убийц
БпЛА вражеских сил были обнаружены во многих регионах Украины
В этом году правительство Нидерландов выделит 400 миллионов евро на поддержку Украины
Враг атакует: зафиксирована ракетная угроза в Днепропетровской и Запорожской областях
Публикации
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность
Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА
Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны, что привело к ранениям и материальному ущербу, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано.
В Кривом Роге в результате падения обломков сбитого дрона на объекте энергетики вспыхнул пожар, в городе точечные отключения - Вилкул
В Кривом Роге из-за обломков сбитого беспилотника вспыхнул пожар на объекте энергетики, что повлекло частичное обесточивание города до 3 часов ночи. Сейчас есть только точечные отключения некоторых объектов.
Враг ночью и утром обстрелял четыре громады Сумщины: прозвучало почти 40 взрывов
Враг обстрелял четыре громады в Сумской области, в результате чего зафиксировано 39 взрывов. Бил из артиллерии, минометов, также сбросил мину.
В Николаевской области ночью уничтожили "шахед" - ОВА
Украинские силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник Shahed в Николаевской области в ночь на 12 апреля.
В Херсонской области россияне попали по критической инфраструктуре, ночью в регионе уничтожили "шахед" - ОВА
В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы населенных пунктов, повредив 7 частных домов и объект критической инфраструктуры, а украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 1 беспилотник "Шахед" во время ночного налета.
Удар рф по Николаеву: количество жертв возросло
37-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений, полученных во время обстрела в Николаевской области.
рф несет потери: 840 военных погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки российские военные понесли потери в 840 человек.
Атака рф повредила объект критической инфраструктуры и частные дома в Днепропетровской области
В Днепропетровской области загорелся объект критической инфраструктуры и повреждены два частных дома в результате атак российских беспилотников.
За сутки рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиационных атак, 95 залповых обстрелов
За минувшие сутки произошло 78 боевых столкновений, во время которых рф нанесла 54 ракетных удара, 126 авиаударов и 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам.
Оккупанты атаковали Запорожскую область: 279 ударов за сутки, ранена женщина
российские войска нанесли 279 ударов по 8 населенным пунктам Запорожской области, ранив женщину в Гуляйполе.