Обстрелов Харькова за сутки не фиксировали, в области из-за атак рф горел лес, есть пострадавшие - ОВА

Около 20 населенных пунктов Харьковской области были обстреляны российскими войсками за прошедшие сутки, что привело к ранениям трех человек и материальному ущербу и лесному пожару, но обстрелов самого Харькова не зафиксировано, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.

За сутки ударов по городу Харькову не зафиксировано - написал Синегубов в Telegram.

Детали

По словам Синегубова, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и др. Авиаударам подверглись н.п. Боровая. В частности:

▪️ 16:40 Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, село Верхняя Писаревка. В результате обстрела повреждено здание лесного хозяйства. Пострадали двое мужчин 52 и 46 лет.

▪️ 16:15 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ, село Большие Проходы. В результате обстрела горело 2 хозяйственные постройки и 3 дома. Пострадал 76-летний мужчина.

▪️ 13:16 Купянский р-н, Купянская ТГ, город Купянск. В результате обстрела горел гараж.

▪️ 12:13 Харьковская ТГ, Ольховская ТГ. Обстрел по открытой территории.

▪️ 11 апреля 10:35 Купянский р-н, Куриловская ТГ, село Новоосиново. В результате обстрела горел лес.

"За минувшие сутки на Купянском направлении враг наступательных действий не вел", - сообщил Синегубов.

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