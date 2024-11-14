Обстрелы на Сумщине: зафиксировано 175 взрывов и пострадавшие гражданские

В течение дня вражеские войска совершили 68 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 175 взрывов. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Обстрелам подверглись громады Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская и Зноб-Новгородская.

Вражеские атаки происходили с использованием различных видов оружия, в частности минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников FPV. В частности, больше всего обстрелов было зафиксировано в Хотинской общине, где враг совершил 40 артиллерийских ударов, 5 минометных обстрелов и несколько атак с БпЛА. В результате этих атак поврежден легковой автомобиль. В Миропольской громаде двое гражданских лиц получили ранения, а также был поврежден автомобиль.

Обстрелы также коснулись других громад области, в частности, в Краснопольской, Юнаковской и Середино-Будской громадах. От вражеских атак пострадала гражданская инфраструктура, в частности магазины и жилые дома. В Есманьской громаде минометным обстрелом поврежден частный жилой дом.

рф осуществила 67 обстрелов Сумщины: какие громады пострадали больше всего