Обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения
Киев • УНН
Захватчики обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, повредив жилые дома и автомобили. В результате атак погибло 2 человека, 6 получили ранения.
За прошедшие сутки Херсонская область снова оказалась под мощным огнем сил врага. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
Обстрелам и авиаударам подверглись по меньшей мере 16 населенных пунктов, среди которых Херсон, Антоновка, Станислав, Велетенское, Томина Балка, Качкаровка, Львов и другие.
Оккупанты прицельно били по жилым кварталам, повредив три многоэтажных дома, два частных домовладения и несколько автомобилей местных жителей.
В результате обстрелов пострадали и гражданские: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.
Херсонщина остается одной из наиболее уязвимых территорий из-за постоянных атак, направленных против мирного населения и гражданской инфраструктуры.
Херсонщина под обстрелом: есть жертвы и повреждения жилой инфраструктуры27 окт. 2024, 07:00 • 18713 просмотров