Обстрелы Херсонщины: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения

За прошедшие сутки Херсонская область снова оказалась под мощным огнем сил врага. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Обстрелам и авиаударам подверглись по меньшей мере 16 населенных пунктов, среди которых Херсон, Антоновка, Станислав, Велетенское, Томина Балка, Качкаровка, Львов и другие.

Оккупанты прицельно били по жилым кварталам, повредив три многоэтажных дома, два частных домовладения и несколько автомобилей местных жителей.

В результате обстрелов пострадали и гражданские: 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Херсонщина остается одной из наиболее уязвимых территорий из-за постоянных атак, направленных против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Херсонщина под обстрелом: есть жертвы и повреждения жилой инфраструктуры