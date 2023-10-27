Обыски в админзданиях киевских ТЭЦ проводятся по делу злоупотребления при ремонте оборудования - ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Обыски в административных помещениях столичных теплоэлектроцентралей проводятся следователями ГБР по факту хищения денег во время ремонта энергетического оборудования, разрушенного обстрелами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.
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«Обыски проходят в рамках расследования уголовного производства по факту злоупотребления служебными полномочиями работниками коммунальных предприятий при ремонте оборудования ТЭЦ. В частности проверяется информация о выводе выделенных на ремонт денег на счета предприятия с признаками фиктивности для дальнейшего обналичивания и присвоения» - говорится в сообщении.
Проверяется также информация, что сами работы, согласно заключенным в 2022 году договорам, фактически не выполнялись.
В ГБР отмечают, что целью обыска на ТЭЦ является изъятие документации о допуске на объекты работников и техники подрядчика в 2022-2023 годах, а также бухгалтерская документация с результатами выполнения работ.
Уверяют, что выполняют все установленные законодательством требования по информационной безопасности и рекомендации служб, обеспечивающих безопасность стратегических объектов’.
Вместе с тем - видеозапись внешнего вида об’объектов критической инфраструктуры не осуществляется, посторонние лица в проведении обысков не участвуют.
Обыски на Киевской ТЭЦ подтвердили в Киевской городской госадминистрации.
Ранее
УНН сообщал, что в помещениях столичных ТЭЦ, которые являются объектами критической инфраструктуры и находятся в управлении "Киевтеплоэнерго", Государственное бюро расследований проводит обыски.