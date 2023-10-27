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Обшуки в адмінбудівлях київських ТЕЦ проводяться у справі зловживання під час ремонту обладнання - ДБР

Київ • УНН

 • 70301 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Обшуки в адміністративних приміщеннях столичних теплоелектроцентралей проводяться слідчими ДБР за фактом розкрадання грошей під час ремонту енергетичного обладнання, зруйнованого обстрілами. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДБР.

Обшуки в адмінбудівлях київських ТЕЦ проводяться у справі зловживання під час ремонту обладнання - ДБР

Цитата

«Обшуки відбуваються в межах розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовими повноваженнями працівниками комунальних підприємств під час ремонту обладнання ТЕЦ. Зокрема перевіряється інформація про виведення виділених на ремонт грошей на рахунки підприємства з ознаками фіктивності для подальшого переведення у готівку та привласнення» - йдеться у повідомленні.

Перевіряється також інформація, що самі роботи, відповідно до укладених у 2022 році договорів, фактично не виконувались.

У ДБР зазначають, що метою обшуку на ТЕЦ є вилучення документації про допуск на об’єкти працівників та техніки підрядника у 2022-2023 роках, а також бухгалтерська документація з результатами виконання робіт.

Запевняють, що виконують всі встановлені законодавством вимоги щодо інформаційної безпеки та рекомендації служб, які забезпечують безпеку стратегічних об’єктів.

Разом з тим - відеозапис зовнішнього вигляду об’єктів критичної інфраструктури не здійснюється, сторонні особи у проведенні обшуків участі не беруть.

Обшуки на Київській ТЕЦ підтвердили у Київській міській держадміністрації.

Раніше

УНН повідомляв, що у приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та перебувають в управлінні "Київтеплоенерго", Державне бюро розслідувань проводить обшуки. 

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