Обыски в горсовете Кривого Рога проводила налоговая Днепропетровщины
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Налоговой милицией ГУ ГФС в Днепропетровской области в сопровождении Службы безопасности Украины проводятся обыски в управлении благоустройства и жилищной политики исполкома Криворожского горсовета. Об этом на своей странице в Facebook сообщила и.о. начальника в ГУ ГФС в Днепропетровской области Оксана Томчук, информирует УНН-Центр .
Как стало известно, обыски проводятся в рамках уголовного производства, возбужденного в октябре этого года.
"Основанием производства стало детальное изучение действительной ситуации, которая имеет место при проведении торгов, и которая, по мнению органа досудебного расследования, имеет все признаки хищения бюджетных средств путем существенного завышения стоимости приобретенных услуг с последующим незаконным выводом наличности на конечного выгодоприобретателя", - написала О.Томчук.
Напомним, по данным нардепа К.Павлова, в мэрию Кривого Рога пришли с обысками , в частности, "люди с автоматами".