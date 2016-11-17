Обшуки у міськраді Кривого Рогу проводила податкова Дніпропетровщини
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Податковою міліцію ГУ ДФС у Дніпропетровській області у супроводі Служби безпеки України проводяться обшуки в управлінні благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міськради. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в.о начальника в ГУ ДФС у Дніпропетровській області Оксана Томчук, інформує УНН-Центр.
Як стало відомо, обшуки проводяться в межах кримінального провадження, порушеного в жовтні цього року.
“Підставою провадження стало детальне вивчення дійсної ситуації, яка має місце під час проведення тендерів, та яка, на думку органу досудового розслідування, має всі ознаки розкрадання бюджетних коштів шляхом суттєвого завищення вартості придбаних послуг з подальшим незаконним виведенням готівки на кінцевого вигодонабувача”, - написала О.Томчук.
Нагадаємо, за даними нардепа К.Павлова, до мерії Кривого Рога прийшли з обшуками, зокрема, "люди з автоматами".