Обыски на Закарпатье: задержали организатора покушения на убийство полицейского

"Лидером ОПГ оказался 38-летний житель Ужгорода, бывший работник милиции Закарпатья. В 2014 году он был уволен из рядов ОВД за тесные, дружеские связи с криминальным миром региона. Преступная группа под его руководством действовала под видом спортивной организации, участники которой, на самом деле, выполняли заказные грязные дела", - говорится в сообщении.

Организатором убийства оказался лидер преступной группировки, экс-милиционер, который для ликвидации жертвы подобрал киллера. Мотив преступления связан с прекращением так называемых "сеток", которые обеспечивали преимущество на выборах некоторым кандидатам в народные депутаты ВРУ, путем подкупа избирателей, указали в полиции.

"Также проведено 60 санкционированных обысков по месту жительства этих и других фигурантов заговора. Обнаружено и изъято деньги, 4 пистолета, 1 ружье, более сотни патронов, оргтехника, мобильные телефоны, банковские карты, наручники и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность. На настоящее время задержанные уже доставлены в Киев и им объявлены подозрения, устанавливается их причастность к другим преступлениям", - отмечается в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что на Закарпатье состоялись обыски.

Напомним, в июле по дороге на работу был обстрелян автомобиль начальника Управления защиты экономики в Закарпатской области Андрея Иванкива. Обстрел автомобиля офицера полиции в Закарпатской области связан с профессиональной деятельностью правоохранителя.