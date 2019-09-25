На Закарпатті обшуки в екснардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Ужгороді та Мукачеві Закарпатської області проводяться чисельні обшуки у різних людей, зокрема у колишніх нардепів. Про це повідомив правозахисник Роман Келемен у Facebook, передає УНН.
"В Ужгороді та Мукачеві проводяться чисельні обшуки у різних людей, поліція приведена в посилений режим охорони. В Хусті навіть взяли в облогу Хустську міську раду та пропускають всіх в будівлю по посвідченнях (інші кажуть, що взяли когось на хабарі). Обшуки проводяться навіть у братів Балоги та його друзів, втрата депутатського мандату зразу дала про себе знати",- написав Келемен.
З його слів, на Закарпаття прилетіли спецпризначенці літаком та гвинтокрилом. "В операції задіяні 600 спецпризначенців",- додав він.
Журналісту УНН у правоохоронних органах підтвердили проведення обшуків на Закарпатті.
Нагадаємо, Президент Зеленський запропонував скасувати дозвіл ВР на затримання нардепа.