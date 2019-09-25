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Обшуки на Закарпатті: затримали організатора замаху на вбивство поліцейського

Обшуки на Закарпатті: затримали організатора замаху на вбивство поліцейського

Київ • УНН

 • 39659 перегляди

КИЇВ. 25 вересня. УНН. Правоохоронцями в Ужгороді було проведено затримання 38-річного організатора замаху на вбивство поліцейського, ким виявився колишній працівник міліції Закарпаття та 25-річного виконавця замаху на вбивство правоохоронця. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

"Лідером ОЗГ виявився 38-річний мешканець Ужгорода, колишній працівник міліції Закарпаття. У 2014 році він був звільнений з лав ОВС за тісні, дружні зв’язки з кримінальним світом регіону. Злочинна група під його керівництвом діяла під виглядом спортивної організації, учасники якої, насправді, виконували замовні брудні справи", - йдеться у повідомленні.

Організатором вбивства виявився лідер злочинного угрупування, ексміліціонер, який для ліквідації жертви підібрав кілера. Мотив злочину пов'язаний з припиненням так званих "сіток", які забезпечували перевагу на виборах деяким кандидатам в народні депутати ВРУ, шляхом підкупу виборців, вказали у поліції.

"Також проведено 60 санкціонованих обшуків за місцем мешкання цих та інших фігурантів змови. Виявлено та вилучено кошти, 4 пістолети, 1 рушницю, більше сотні набоїв, оргтехніку, мобільні телефони, банківські картки, кайданки та чорнові записи, які підтверджують злочинну діяльність. На теперішній час затриманих вже доставлено до Києва та оголошено підозри, встановлюється їхня причетність до інших злочинів", - зазначається в повідомленні.

Раніше сьогодні стало відомо, що на Закарпатті відбулися обшуки.

Нагадаємо, у липні дорогою на роботу був обстріляний автомобіль начальника Управління захисту економіки в Закарпатській області Андрія Іванківа. Обстріл автомобіля офіцера поліції у Закарпатській області пов’язаний з професійною діяльністю правоохоронця.

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