Общий фонд госбюджета в марте пополнился на 158 млрд грн - Минфин

Согласно последним подсчетам Министерства финансов Украины, в марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 158,1 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. В частности, 105,7 млрд грн - это поступления от налогов, и еще 45,8 млрд грн - платежи от Государственной таможенной службы. Об этом пишет УНН с ссылкой на отчет экономического ведомства.

Детали

Всего по итогам марта от Государственной налоговой службы поступило платежей на сумму в 105,7 млрд грн, в том числе:

o 60,1 млрд грн - налог на прибыль предприятий;

o 18,0 млрд грн - налог на добавленную стоимость (собрано 29,0 млрд, возмещено - 11,1 млрд грн);

o 15,7 млрд грн - налог на доходы физических лиц и военный сбор;

o 9,2 млрд грн - акцизный налог;

o 1,4 млрд грн - рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 45,8 млрд гривен.

В Минфине отметили, что выполнение месячной росписи доходов общего фонда госбюджета, по оперативным данным, составляет 105,6% (+8,4 млрд грн), в том числе:

o Государственная налоговая служба - 107,9% (+ 7,7 млрд грн);

o Государственная таможенная служба - 92,3% ( - 3,8 млрд грн).

При этом 3,1 млрд грн поступило в виде международной помощи (грантов).