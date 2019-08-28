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Выбрали заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова

Выбрали заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова

Киев  •  УНН

 • 10142 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. На заседании подготовительных депутатских подгрупп в Верховной Раде Украины сегодня было поддержано предложение об избрании депутата от партии “Слуга народа” на должность заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова, передает корреспондент УНН.

Депутаты проголосовали за предложение депутата “Батькивщины” Андрея Кожемякина о замене должности в комитете по вопросам свободы с должности заместителя первого заместителя председателя комитета на заместителя председателя комитета.

Также, принято решение об избрании депутат партии “Слуга народа” Евгения Брагаря на должность заместителя председателя комитета по вопросам свободы слова.

Кроме того, подготовительная депутатская группа проголосовала за уменьшение квоты комитета по вопросам свободы слова до пяти человек, оставив одну позицию за политической партией “Оппозиционная платформа — За жизнь” и четыре позиции за политической партией “Слуга народа”.

Напомним, политические партии “Европейская солидарность” и “Голос” высказались против того, чтобы парламентский комитет по вопросам свободы слова возглавлял представитель партии “Оппозиционная платформа — За жизнь”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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