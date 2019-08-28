Обрали заступника голови комітету з питань свободи слова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. На засіданні підготовчих депутатських підгруп у Верховній Раді України сьогодні була підтримана пропозиція щодо обрання депутата від партії “Слуга народу” на посаду заступника голови комітету з питань свободи слова, передає кореспондент УНН.
Депутати проголосували за пропозицію депутата “Батьківщини” Андрія Кожем’якін щодо заміни посади в комітеті з питань свободи з посади заступника першого заступника голови комітету на заступника голови комітету.
Також, прийнято рішення щодо обрання депутат партії “Слуга народу” Євгенія Брагар на посаду заступника голови комітету з питань свободи слова.
Окрім того, підготовча депутатська група проголосувала за зменшення квоти комітету з питань свободи слова до п’яти осіб, залишивши одну позицію за політичною партією “Опозиційна платформа — За життя” і чотири позиції за політичною партією “Слуга народу”.
Нагадаємо, політичні партії “Європейська солідарність” та “Голос” висловилися проти того, щоб парламентський комітет з питань свободи слова очолював представник партії “Опозиційна платформа — За життя”.