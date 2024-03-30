Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  107053 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  109117 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  111595 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  233051 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134755 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133734 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153269 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143120 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145267 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

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Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153345 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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Публикации

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Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
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28 марта 2024, 13:27  •  233051 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  261767 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  618742 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  567499 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  579068 просмотра

Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

Военно-воздушные силы Украины обнаружили группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях.

Война •   •  906 просмотра
Обнаружены группы беспилотников в Днепропетровской и Полтавской областях

российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

Активная волна российских ботов в Facebook пытается ложно связать теракт в "Крокус Сити Холле" с Украиной, обвиняя "ненормальных украинских патриотов" в совершении нападения.

Война •   •  1936 просмотра
российские боты на Facebook обвиняют Украину за теракт в "Крокусе Сити Холл"

российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север

Воздушные Силы информируют, что беспилотники движутся на север через Днепропетровскую область.

Война •   •  3839 просмотра
российские беспилотники направляются через Днепропетровскую область на север

Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

Отчет ООН предупреждает о приближении голодного кризиса на севере Газы, где более 2 миллионов человек сталкиваются с проблемой продовольственной безопасности, в то время как Израиль отрицает достоверность отчета и обвиняет ХАМАС в манипуляциях.

Война •   •  4632 просмотра
Израиль отрицает отчет ООН о голоде в Газе и обвиняет ХАМАС в манипуляциях

российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Вражеские силы в зоне боевых действий продвинулись в Первомайском.

Война •   •  6441 просмотра
российские войска продвинулись вперед в Первомайском - DeepState

Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

По данным Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, вражеские беспилотники атакуют в нескольких регионах Украины.

Война •   •  5541 просмотра
Воздушные Силы зафиксировали атаки беспилотников в нескольких регионах

В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

Самый большой речной фонтан в Европе, светомузыкальный фонтан "Рошен Винница", был поднят после зимовки на дне реки Южный Буг.

Культура •   •  5065 просмотра
В Виннице подняли самый большой в Европе речной фонтан после зимовки на дне Буга

Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об угрозе атак БпЛА с юга, в частности, из Херсонской области в направлении Криворожского района Днепропетровской области.

Война •   •  6393 просмотра
Враг атакует: БпЛА из Херсонской области в направлении Днепропетровщины

Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

Мужчину задержали за то, что он зарезал своего соседа во время спора на дачном участке в селе Новопокровка Харьковской области.

Общество •   •  6400 просмотра
Задержан мужчина, который зарезал соседа в загородном доме

Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва

В пятницу российские военные 25 раз обстреляли приграничные населенные пункты Сумской области, что привело к 92 взрывам во многих населенных пунктах.

Война •   •  7592 просмотра
Сумская область: россияне обстреляли девять громад в приграничье, прозвучало 92 взрыва