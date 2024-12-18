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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госспецсвязи: выявлена кибератака с использованием сайтов, имитирующих страницу "Армия+"

Госспецсвязи: выявлена кибератака с использованием сайтов, имитирующих страницу "Армия+"

Киев  •  УНН

 • 2669 просмотра

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CERT-UA обнаружила кибератаку на пользователей приложения "Армия +" через фейковые веб-сайты. Злоумышленники используют вредоносное ПО для получения скрытого доступа к компьютерам через сеть Tor.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации Украины CERT-UA предупреждает об активной кибератаке, направленной на пользователей приложения для военнослужащих "Армия +", сообщили в среду в Госспецсвязи, передает УНН.

Злоумышленники создали ряд фальшивых веб-сайтов, имитирующих официальную страницу приложения. При посещении таких ресурсов пользователям предлагается загрузить исполняемый файл под названием "ArmyPlusInstaller-v.0.10.23722.exe" (название может меняться)

- говорится в сообщении Госспецсвязи.

При загрузке и запуске файла пользователь непреднамеренно активирует программу, которая открывает доступ к его компьютеру для злоумышленников. Во время работы вредоносная программа:

-Устанавливает на компьютер программу для скрытого доступа.

-Генерирует цифровые ключи для входа в систему.

-Отправляет конфиденциальные данные на сервер злоумышленников через сеть Tor.

-Создает возможность для скрытого доступа к компьютеру злоумышленниками.

Эта схема позволяет киберпреступникам получать контроль над зараженными компьютерами, оставаясь при этом незаметными.

CERT-UA отслеживает эту враждебную активность под идентификатором UAC-0125.

Есть достаточно оснований считать, что эта атака связана с известной хакерской группой UAC-0002 (Sandworm), которая ранее совершала подобные атаки. В первой половине 2024 года они использовали троянские файлы, замаскированные под программы Microsoft Office, для заражения компьютеров", - указали в Госспецсвязи.

В ведомстве призвали быть внимательными и обращаться в CERT-UA, если подозреваете, что могли стать жертвой атаки: [email protected], моб.+38 (044) 281-88-25.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаТехнологии