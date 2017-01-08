Ограничение движения частично сняли на участке дороги от Одессы до Белгород-Днестровский
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одесской области сняли ограничения для движения транспорта, кроме грузового, большегрузного и крупногабаритного, на участке дороги от Одессы до Белгород-Днестровский. Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОГА, передает УНН.
"С 14:30 8.01.2017 года снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств, кроме грузовых, большегрузных и крупногабаритных на автодороге Р-70" Одесса-Белгород-Днестровский-Монаши- / М-15 "на участке от Одессы до г. Белгород-Днестровский ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 8 января движение по автодорогам на территории Николаевской области полностью восстановлено .