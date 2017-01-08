Обмеження руху частково зняли на ділянці дороги від Одеси до Білгород-Дністровського
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одеській області зняли обмеження для руху транспорту, окрім вантажного, великовагового та великогабаритного, на ділянці дороги від Одеси до Білгород-Дністровського. Про це повідомляє прес-служба Одеської ОДА, передає УНН.
“З 14:30 8.01.2017 знімаються обмеження та відновлюється рух транспортних засобів, крім вантажних, великовагових та великогабаритних на автодорозі Р-70 „Одеса-Білгород-Дністровський-Монаші-/М-15“ на ділянці від м.Одеси до м.Білгород-Дністровського”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 8 січня рух автодорогами на території Миколаївської області повністю відновлено.