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Учитывать использованный газ надо индивидуально, а не счетчиком на весь дом - эксперт

Учитывать использованный газ надо индивидуально, а не счетчиком на весь дом - эксперт

Киев • УНН

 • 7729 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. До 2018 года в Украине должен заработать учет газа среди населения, в связи с чем региональные газовые компании начали установку счетчиков газа в дома. Однако, по словам экспертов, учитывать газ нужно индивидуально, а не обще - на весь дом. В противном случае - это не будет стимулировать население к сбережению, и платить за потребленный газ потребители несправедливо. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт Сергей Дяченко.

Так, по его словам, установление общих домовых счетчиков на газ является неэффективным, так как при таких условиях не будет происходить справедливого распределения платежей.

"Это не эффективно. Так, дом будет потреблять газ по факту, а не по нормативам, но другое дело - о справедливом распределении. Одни люди потребляют больше газа, другие - поставили мутильваркы, бойлеры, и не используют столько газового оборудования, поэтому, понятно, что потреблять меньше ... Соответственно, более справедливое распределение будет определяться только тогда, когда у каждого будет стоять индивидуальный счетчик газа, " - сказал он.

При этом, С.Дяченко добавил, что домовой счетчик - это также шаг вперед, потому что здесь "мы отходим от нормативного потребления, но он не будет стимулировать население экономить".

Он также предположил, что данная проблема со временем будет решена, а пока "все выходят из имеющихся финансовых возможностей".

Напомним, как сообщал УНН, меморандум МВФ предусматривает введение конкуренции на рынке поставок газа для населения.

Также напомним, по данным мониторинга энергетических реформ Украины, создание конкурентных условий на газовом рынке Украины замедлилось.

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