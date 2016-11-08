Обліковувати використаний газ треба індивідуально, а не лічильником на весь будинок - експерт

КИЇВ. 7 листопада. УНН. До 2018 року в Україні повинен запрацювати облік газу серед населення, у зв’язку з чим регіональні газові компанії почали встановлення лічильників газу на будинки. Однак, за словами експертів, обліковувати газ потрібно індивідуально, а не загально — на весь будинок. В інакшому випадку — це не стимулюватиме населення до заощадження, і платитимуть за спожитий газ споживачі несправедливо. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт Сергій Дяченко.