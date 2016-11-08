Обліковувати використаний газ треба індивідуально, а не лічильником на весь будинок - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. До 2018 року в Україні повинен запрацювати облік газу серед населення, у зв’язку з чим регіональні газові компанії почали встановлення лічильників газу на будинки. Однак, за словами експертів, обліковувати газ потрібно індивідуально, а не загально — на весь будинок. В інакшому випадку — це не стимулюватиме населення до заощадження, і платитимуть за спожитий газ споживачі несправедливо. Таку думку у коментарі УНН висловив експерт Сергій Дяченко.
Так, за його словами, встановлення загально-будинкових лічильників на газ є неефективним, бо за таких умов не відбуватиметься справедливого розподілу платежів.
“Це не ефективно. Так, будинок буде споживати газ по факту, а не по нормативах, але інша справа — про справедливий розподіл. Одні люди споживають більше газу, інші — поставили мутильварки, бойлери, і не використовують стільки газового обладнання, тому, зрозуміло, що споживатимуть менше... Відповідно, більш справедливий розподіл буде визначатися лише тоді, коли у кожного буде стояти індивідуальний лічильник газу,” — сказав він.
При цьому, С.Дяченко додав, що будинковий лічильник — це також крок вперед, бо тут “ми відходимо від нормативного споживання, але він не стимулюватиме населення заощаджувати”.
Він також припустив, що дана проблема з часом буде вирішена, а поки “всі виходять з наявних фінансових можливостей”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, меморандум МВФ передбачає запровадження конкуренції на ринку постачання газу для населення.
Також нагадаємо, за даними моніторингу енергетичних реформ України, створення конкурентних умов на газовому ринку України уповільнилося.