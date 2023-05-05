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Обсудили законы о деолигархизации и нацменьшинствах: Зеленский встретился с делегацией Венецианской комиссии

Обсудили законы о деолигархизации и нацменьшинствах: Зеленский встретился с делегацией Венецианской комиссии

Киев • УНН

 • 1189590 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Венецианской комиссии во главе с председателем комиссии Клэр Бази Малори. Они обсудили вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи КСУ и законы о деолигархизации и о национальных меньшинствах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Как сообщили в ОП, Глава государства поблагодарил делегацию за визит в это непростое время и за плодотворное сотрудничество между Украиной и Венецианской комиссией в различных направлениях совершенствования украинского законодательства.

Президент отдельно выразил благодарность за важную помощь Венецианской комиссии во внедрении евроинтеграционных реформ в рамках выполнения нашим государством рекомендаций Европейской комиссии, связанных с предоставлением Украине статуса страны – кандидата в члены ЕС.

Во время встречи обсуждались вопросы подготовки и имплементации законодательства, касающегося процедур отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины.

«Украина впервые вводит конкурсную процедуру отбора судей Конституционного Суда. Это историческая реформа, о которой даже не шла речь ни при одном другом Президенте. Мы вполне осознаем большую ответственность, лежащую на нас, за проведение честного и прозрачного конкурса. Этого ожидает и требует украинский народ», – заявил Зеленский.

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Он выразил надежду на поддержку со стороны Венецианской комиссии на этом пути и уверенность в успешном реформировании деятельности Конституционного Суда.

Сообщается, что на встрече также обсуждались законы о деолигархизации и о национальных меньшинствах.

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Глава государства подтвердил готовность Украины продолжать тесное взаимодействие с Венецианской комиссией для обеспечения результативных реформ в соответствии с европейскими стандартами.

«В целом у нас одно направление – реформы и победа в любом случае», – отметил Президент.

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