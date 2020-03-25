ОАСК открыл дело в отношении непредставления Ермаком декларации за прошлый год

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72268 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 85392 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 98413 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 95593 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106369 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91942 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 103531 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106121 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131134 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130354 просмотра

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ОАСК открыл дело в отношении непредставления Ермаком декларации за прошлый год

ОАСК открыл дело в отношении непредставления Ермаком декларации за прошлый год

Киев  •  УНН

 • 14817 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по непредставлению Андреем Ермаком декларации за 2019 год, когда он был кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

“Истец просит суд обязать руководителя НАПК предоставить предписание главе государства Владимиру Зеленскому о проведении служебного расследования для выяснения причин непредоставления Андреем Ермаком, как кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины, декларации за 2019 год”, — говорится в сообщении.

Также среди других требований иска — признание такой бездеятельности главы НАПК — противоправной.

“Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон и проведения судебного заседания по имеющимся в деле материалам”, — отмечается в сообщении.

Напомним, председатель Офиса Президента Украины Андрей Ермак задекларировал более 250 тысяч гривен доходов за 2019 год.

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