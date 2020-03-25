ОАСК открыл дело в отношении непредставления Ермаком декларации за прошлый год

КИЕВ. 25 марта. УНН. Окружной административный суд Киева открыл производство по непредставлению Андреем Ермаком декларации за 2019 год, когда он был кандидатом на должность Председателя Офиса Президента Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.