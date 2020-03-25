ОАСК відкрив справу щодо неподання Єрмаком декларації за минулий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження щодо неподання Андрієм Єрмаком декларації за 2019 рік, коли він був кандидатом на посаду Голови Офісу Президента України. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.
“Позивач просить суд зобов’язати керівника НАЗК надати припис Главі держави Володимиру Зеленському щодо проведення службового розслідування для з’ясування причин неподання Андрієм Єрмаком, як кандидатом на посаду Голови Офісу Президента України, декларації за 2019 рік”, — йдеться в повідомленні.
Також серед інших вимог позову — визнання такої бездіяльності очільника НАЗК — протиправною.
“Суд ухвалив розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами”, — зазначається в повідомлені.
Нагадаємо, голова Офісу Президента України Андрій Єрмак задекларував понад 250 тисяч гривень доходів за 2019 рік.