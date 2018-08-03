Усик: в будущем, возможно, открою музей
Киев • УНН
Киив. 3 августа. УНН. Абсолютный чемпион мира в первой весовой категории Александр Усик не исключает, что в будущем откроет музей со своими трофеями. Об этом он заявил в эфире телеканала “112 Украина”, передает УНН.
“Большинство моих перчаток находится у меня дома. В дальнейшем, я возможно, сделаю какой-то музейчик. Некоторые подарил друзьям”, — сказал он.
На вопрос, что бы он мог отдать в Музей бокса, чемпион ответил: “Очень много есть вещей спортивных — и форм, и обувь, и наград и кубков. Я думаю, что-то такое красивое, привлекательное”.
Единственное, что по словам А. Усика, он бы никогда не отдал — это Олимпийская золотая медаль. “Наиболее ожидаемая и я к этому шел очень долго — это Олимпийская золотая медаль, но она принадлежит моей дочери том, что когда я был на Олимпийских играх, она попросила привезти й золото и я привез”, — сказал он.
На вопрос, где сейчас стоит Кубок Мухаммеда Али, он ответил: “Пока не стоит, потому что ремонт только заканчивается. Все дома под замком. Собака охраняет. Шпиц ”.
Как сообщал УНН, Усик заявляет, что ему пока неинтересно идти в политику.