Усик: у майбутньому, можливо, відкрию музей

“Більшість моїх рукавичок знаходиться у мене вдома. У подальшому, я можливо, зроблю якийсь музейчик. Деякі подарував друзям”, — сказав він.

На запитання, що б він міг віддати у Музей боксу, чемпіон відповів: “Дуже багато є речей спортивних — і форм, і взуття, і нагород і кубків. Я думаю, щось таке красиве, симпатичне”.

Єдине, що за словами О. Усика, він би ніколи не віддав — це Олімпійська золота медаль. “Найбільш довгооочікувана і я до цього йшов дуже довго — це Олімпійська золота медаль, але вона належить моїй дочці тому, що коли я був на Олімпійських іграх, вона попросила привезти ій золото і я привіз”, — сказав він.

На запитання, де наразі стоіть Кубок Мухаммеда Алі, він відповів: “Ще не стоїть, бо ремонт тільки закінчується. Все вдома під замком. Собака охороняє. Шпіц”.

Як повідомляв УНН, Усик заявляє, що йому поки нецікаво йти в політику.