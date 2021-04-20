А. Резников считает, что "игра мускулами" РФ не приведет к полномасштабному вторжению

Цитата

“Мне кажется, что их цель уже давно всем понятна, так как это обострение и скопления войск — это действительно инструмент для достижения цели, которую мы давно с вами все обсуждали. В первую очередь — это решение внутреннего повестки дня самой РФ, несмотря на определенные сложности и внутри самой страны, и предстоящие выборы в Государственную думу, а вторая вещь — это приглашение к танцу непосредственно США. Цель — чтобы с ними начали считаться и начался диалог. Как вы знаете, по крайней мере, президент Байден начал этот диалог и это именно в интересах Украины происходит. Поэтому я все-таки остаюсь оптимистом. Я не считаю, что эта игра мышцами приведет к настоящему военного вторжения в Украину. Я считаю, что это только попытка продемонстрировать определенную угрозу, как правило, более страшной, чем непосредственно сама угроза”, — заявил он.

А. Резников также отметил, что разговор политических советников “нормандской четверки”, дает еще один дополнительный повод оптимистично смотреть на вещи и считать, не должно произойти полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним

19 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча советников глав государств “нормандской четверки”: Украины, Германии, Франции и России, где все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Контекст

Переговоры состоятся после того, как лидеры Украины, Франции и Германии на прошлой неделе призвали Россию прекратить наращивание войск вблизи границы Украины и в оккупированном Крыму на фоне беспокойства относительно намерений Москвы.

В последнее время на Донбассе наблюдается эскалация ситуации.

Кроме того, во вторник, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак во время выступления в Верховной Раде Украины сказал, что Россия осуществляет постепенное наращивание войск вблизи государственной границы Украины — на Севере, на Востоке и на Юге. Всего ожидается дополнительное сосредоточения до 25 батальонных тактических групп, в совокупности с имеющимися развернутыми силами и средствами вблизи государственной границы с Украиной создает угрозу военной безопасности государства.

По словам Хомчака, по состоянию на 30 марта 2021 вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях Украины и АР Крым содержится 28 батальонных тактических групп противника, а именно — в Брянской, Воронежской, Ростовской областях, и на территории временно оккупированного Крыма.

Стоит отметить, накануне состоялось заседание Трехсторонней контактной группы, во время которой стороны подтвердили необходимость полного и всеобъемлющего соблюдения режима прекращения огня