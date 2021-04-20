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О. Резніков вважає, що “гра м’язами” РФ не призведе до повномасштабного вторгнення

О. Резніков вважає, що “гра м’язами” РФ не призведе до повномасштабного вторгнення

Київ • УНН

 • 11946 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що “гра м’язами” РФ не призведе до повномасштабного вторгнення. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, повідомляє УНН.

Цитата

“Мені здається, що їх мета вже давно всім зрозуміла, тому що це загострення та скупчення військ — це насправді інструмент для досягнення мети, яку ми давно з вами всі обговорювали. В першу чергу — це вирішення внутрішнього порядку денного самої РФ, зважаючи на певні складнощі і всередині самої країни, і майбутні вибори до Державної думи, а друга річ — це запрошення до танцю безпосередньо США. Мета — щоб з ними почали рахуватися і почався діалог. Як ви знаєте, принаймні, президент Байден розпочав цей діалог і це саме в інтересах України відбувається. Тому я все-таки залишаюся оптимістом. Я не вважаю, що ця гра м’язами призведе до справжнього військового вторгнення до України. Я вважаю, що це тільки спроба продемонструвати певну загрозу, яка як правило, є більш страшною ніж безпосередньо сама загроза”, — заявив він.

О. Резніков також наголосив, що розмова політичних радників “нормандської четвірки”, дає ще один додатковий привід оптимістично дивитися на речі і вважати, що не має відбутися повномасштабного вторгнення до України.

Нагадаємо

19 квітня у форматі відеоконференції відбулася зустріч радників глав держав “нормандської четвірки”: України, Німеччини, Франції та Росії, де усі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню.

Контекст

Переговори відбудуться після того, як лідери України, Франції й Німеччини минулого тижня закликали Росію припинити нарощування військ поблизу кордону України і в окупованому Криму на тлі занепокоєння щодо намірів Москви.

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню

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