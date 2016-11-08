О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Согласно Программе 20/20 ПАО "Укргаздобыча" в 2017-2020 годах компания планирует нарастить объемы бурения скважин без привлечения частных инвесторов. В связи с этим, народный депутат Ольга Белькова во время слушаний в комитете "20 млрд куб. м природного газа собственной добычи в 2020 году - как это сделать ПАО Укргаздобыча?" выразила обеспокоенность относительно того, удастся ли "Укргаздобыче" увеличить объемы своей работы без привлечения иностранных или местных инвесторов, которые, как показывает опыт других стран, работают более эффективно, чем государственные компании, передает корреспондент УНН.
Так, О.Белькова отметила, что в разных странах мира существует множество моделей того, как национальная компания реализует государственные интересы и интересы всего народа. Однако, по словам нардепа, как показывает опыт, работа государственной компании в сочетании с частными инвесторами дает больше эффективных результатов:
"Сегодня вы (ПАО "Укргаздобыча" - ред.) соревнуетесь не только с украинскими компаниями, а в том числе и с международными инвесторами. Докажите что именно вы должны эту работу вести (а не совместно с инвестором - ред.)?", - Адресовала она вопрос главе УГД О.Прохоренко.
В свою очередь, глава "Укргаздобыча" Олег Прохоренко не смог аргументировано дать ответ.
Он О.Прохоренко, в частности, сказал, что компания справится с этой работой и рассказал о "двух мирах украинской газодобычи":
"Отвечая на ваш вопрос - вопрос стратегический. Если посмотреть на историю газодобычи в Украине - что мы видим? Мы видим, что существовало два мира, можно сказать, до 1 мая 2016 года, когда цены на газ были выровнены для всех участников рынка. Почему были два мира? Один мир - это была "Укргаздобыча", которая имела все ресурсы, все сервисы внутри компании и почти не использовало сервисы компании извне, потому что просто не хватало денег на эти сервисы. Другой мир - это были частные компании, которые добывают около 25% газа в Украине. Если посмотреть на ситуацию, когда эти два мира сосуществовали за стеной - они приводили к тому, что не развивалась ни УГД ни частные компании".
Напомним, как сообщал УНН, финансовые планы деятельности "Укргаздобыча" утверждены с опозданием.