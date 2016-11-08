О.Прохоренко не смог объяснить, почему УГД против сотрудничества с частным инвестором в сфере газодобычи

Так, О.Белькова отметила, что в разных странах мира существует множество моделей того, как национальная компания реализует государственные интересы и интересы всего народа. Однако, по словам нардепа, как показывает опыт, работа государственной компании в сочетании с частными инвесторами дает больше эффективных результатов:

"Сегодня вы (ПАО "Укргаздобыча" - ред.) соревнуетесь не только с украинскими компаниями, а в том числе и с международными инвесторами. Докажите что именно вы должны эту работу вести (а не совместно с инвестором - ред.)?", - Адресовала она вопрос главе УГД О.Прохоренко.

В свою очередь, глава "Укргаздобыча" Олег Прохоренко не смог аргументировано дать ответ.

Он О.Прохоренко, в частности, сказал, что компания справится с этой работой и рассказал о "двух мирах украинской газодобычи":

"Отвечая на ваш вопрос - вопрос стратегический. Если посмотреть на историю газодобычи в Украине - что мы видим? Мы видим, что существовало два мира, можно сказать, до 1 мая 2016 года, когда цены на газ были выровнены для всех участников рынка. Почему были два мира? Один мир - это была "Укргаздобыча", которая имела все ресурсы, все сервисы внутри компании и почти не использовало сервисы компании извне, потому что просто не хватало денег на эти сервисы. Другой мир - это были частные компании, которые добывают около 25% газа в Украине. Если посмотреть на ситуацию, когда эти два мира сосуществовали за стеной - они приводили к тому, что не развивалась ни УГД ни частные компании".

Напомним, как сообщал УНН, финансовые планы деятельности "Укргаздобыча" утверждены с опозданием.