О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Згідно із Програмою 20/20 ПАТ “Укргазвидобування” в 2017-2020 роках компанія планує наростити обсяги буріння свердловин без залучення приватних інвесторів. У зв’язку із цим, народний депутат Ольга Бєлькова під час Комітетських слухань “20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?” висловила занепокоєння стосовно того, чи вдасться “Укргазвидобуванню” збільшити обсяги своєї роботи без залучення іноземних чи місцевих інвесторів, котрі, як показує досвід інших країнах, працюють ефективніше, аніж державні компанії, передає кореспондент УНН.
Так, О.Бєлькова відзначила, що у різних країнах світу існує безліч моделей того, як національна компанія реалізовує державницькі інтереси і інтереси всього народу. Проте, за словами нардепа, як показує досвід, робота державної компанії у поєднанні із приватними інвесторами дає більше ефективних результатів:
“Сьогодні ви (ПАТ „Укргазвидобування“ — ред.) змагаєтесь не тільки із українськими компаніями, а в тому числі і з міжнародними інвесторами. Доведіть що саме ви повинні цю роботу вести (а не спільно з інвестором — ред.)?”, — адресувала вона запитання очільнику УГВ О. Прохоренко.
У свою чергу, голова “Укргазвидобування” Олег Прохоренко не зміг аргументовано надати відповідь.
Він О.Прохоренко, зокрема, сказав, що компанія справиться із цією роботою і розповів про “два світи українського газовидобутку”:
“Відповідаючи на ваше запитання — є питання стратегічне. Якщо подивитися на історію газовидобутку в Україні — то що ми бачимо? Ми бачимо, що існувало два світи, можна сказати, до 1 травня 2016 року, коли ціни на газ були вирівняні для всіх учасників ринку. Чому були два світи? Один світ — це було „Укргазвидобування“, яке мало всі ресурси, всі сервіси в середині компанії і майже не використовувало сервіси компанії ззовні, тому що просто не вистачало грошей на ці сервіси. Інший світ — це були приватні компанії, які видобувають близько 25% газу в Україні. Якщо подивитися на ситуацію, коли ці два світи співіснували за стіною — вони призводили до того, що не розвивалось не УГВ ні приватні компанії”.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фінансові плани діяльності “Укргазвидобування” затверджені із запізненням.