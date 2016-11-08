О.Прохоренко не зміг пояснити, чому УГВ проти співпраці з приватним інвестором у сфері газовидобування

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Згідно із Програмою 20/20 ПАТ “Укргазвидобування” в 2017-2020 роках компанія планує наростити обсяги буріння свердловин без залучення приватних інвесторів. У зв’язку із цим, народний депутат Ольга Бєлькова під час Комітетських слухань “20 млрд куб. м природного газу власного видобутку в 2020 році — як це зробити ПАТ Укргазвидобування?” висловила занепокоєння стосовно того, чи вдасться “Укргазвидобуванню” збільшити обсяги своєї роботи без залучення іноземних чи місцевих інвесторів, котрі, як показує досвід інших країнах, працюють ефективніше, аніж державні компанії, передає кореспондент УНН.