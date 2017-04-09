О.Гвоздик одержал победу в бою с кубинцем Ю.Гонсалесом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Призер Олимпийских игр по боксу, украинский полутяж Александр Гвоздик одержал очень яркую победу в бою с кубинцем Юниески Гонсалесом, передает УНН со ссылкой на НОК Украины.
"Призер Олимпийских игр по боксу, украинский полутяж Александр Гвоздик одержал очень яркую победу в бою с кубинцем Юниески Гонсалесом, отправив его в нокаут в третьем раунде", - говорится в сообщении.
Напомним, В.Ломаченко защитил титул WBO.
Как сообщал УНН, О.Усик победил американца М.Хантера .