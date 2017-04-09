О.Гвоздик здобув перемогу в бою з кубинцем Ю.Гонсалесом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Призер Олімпійських ігор з боксу, український напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув дуже яскраву перемогу в бою з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, передає УНН з посиланням на НОК України.
"Призер Олімпійських ігор з боксу, український напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув дуже яскраву перемогу в бою з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, відправивши його в нокаут у третьому раунді", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, В.Ломаченко захистив титул WBO.
Як повідомляв УНН, О.Усик переміг американця М.Хантера.