О.Айвазовская: главари боевиков не хотят становиться депутатами райсоветов или городскими головами
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Главари боевиков не хотят после генералов/премьеров/спикеров становиться депутатами районных советов или городскими головами после завершения военных действий на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.
"Кстати, страшилками-модальностями выборов на территории ОРДЛО пугают только нас в Украине и манипулируют западными партнерами. Не хотят главари боевиков после генералов/премьеров/спикеров становиться депутатами райсоветов, или городскими головами. Не хотят даже говорить о том, как после устранения военной угрозы, всех опасных треков, мы будем возвращать в правовое поле ОРДЛО. Статус кво их, как никого, удовлетворяет", - отметила О.Айвазовская.
Ранее эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская сообщила, что 16 января политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы боролась за признание вооруженного конфликта в Украине внешней агрессией Российской Федерации.