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О.Айвазовская: главари боевиков не хотят становиться депутатами райсоветов или городскими головами

Киев • УНН

 • 9480 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Главари боевиков не хотят после генералов/премьеров/спикеров становиться депутатами районных советов или городскими головами после завершения военных действий на Донбассе. Об этом на своей странице в Facebook отметила эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская, передает УНН.

"Кстати, страшилками-модальностями выборов на территории ОРДЛО пугают только нас в Украине и манипулируют западными партнерами. Не хотят главари боевиков после генералов/премьеров/спикеров становиться депутатами райсоветов, или городскими головами. Не хотят даже говорить о том, как после устранения военной угрозы, всех опасных треков, мы будем возвращать в правовое поле ОРДЛО. Статус кво их, как никого, удовлетворяет", - отметила О.Айвазовская.

Ранее эксперт политической подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская сообщила, что 16 января политическая подгруппа Трехсторонней контактной группы боролась за признание вооруженного конфликта в Украине внешней агрессией Российской Федерации.

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