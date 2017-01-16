О.Айвазовська: ватажки бойовиків не хочуть ставати депутатами райрад чи міськими головами

“До речі, страшилками-модальностями виборів на території ОРДЛО лякають лише нас в Україні та маніпулюють західними партнерами. Не хочуть ватажки бойовиків після генералів/прем’єрів/спікерів ставати депутатами райрад, чи міськими головами. Не хочуть навіть говорити про те, як після усунення військової загрози, всіх небезпечних треків, ми будемо повертати в правове поле ОРДЛО. Статус кво їх, як нікого, задовольняє”, — зазначила О.Айвазовська.

Раніше експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська повідомила, що 16 січня політична підгрупа Тристоронньої контактної групи боролася за визнання збройного конфлікту в Україні зовнішньою агресією Російської Федерації.