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О.Айвазовська: ватажки бойовиків не хочуть ставати депутатами райрад чи міськими головами

О.Айвазовська: ватажки бойовиків не хочуть ставати депутатами райрад чи міськими головами

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Ватажки бойовиків не хочуть після генералів/прем'єрів/спікерів ставати депутатами районних рад чи міськими головами після завершення військових дій на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook зазначила експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська, передає УНН.

“До речі, страшилками-модальностями виборів на території ОРДЛО лякають лише нас в Україні та маніпулюють західними партнерами. Не хочуть ватажки бойовиків після генералів/прем’єрів/спікерів ставати депутатами райрад, чи міськими головами. Не хочуть навіть говорити про те, як після усунення військової загрози, всіх небезпечних треків, ми будемо повертати в правове поле ОРДЛО. Статус кво їх, як нікого, задовольняє”, — зазначила О.Айвазовська.

Раніше експерт політичної підгрупи тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ольга Айвазовська повідомила, що 16 січня політична підгрупа Тристоронньої контактної групи боролася за визнання збройного конфлікту в Україні зовнішньою агресією Російської Федерації.

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