Нужно искать мирные решения для справедливого мира по условиям Украины - президент Словакии

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что нужно искать мирные решения для справедливого мира в Украине по условиям Украины. Также он надеется, что рф присоединится ко Второму саммиту мира. Об этом он сказал во время саммита Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

"Уважаемый Президент Зеленский, уважаемые украинцы, последствия незаконной аннексии Крыма, а также агрессивной войны против Украины достигают далеко за пределы Украины и Европы. Нападение россии на Украину нанесло тяжелый удар по универсальным принципам международных отношений ... Словакия поддерживает Украину и народ в праве защищать свою страну и восстанавливать свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ ... Нам нужно искать мирные решения для справедливого мира в Украине по условиям Украины", - сказал Пеллегрини.

Пеллегрини выразил надежду, что рф второй Саммит мира приобщит россию к участию в нем.

"Я надеюсь, что следующий Саммит по миру в Украине также привлечет и россию и других глобальных игроков", - заявил он.

Дополнение

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал новое скандальное заявление относительно Украины и "опасных формирований", намекая на "нацистские войска".

Bloomberg сообщил, что Европейская комиссия может сократить финансирование Словакии за нарушение демократических норм.